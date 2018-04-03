Фото: из сети интернет
Мощный снегопад накрыл Барнаул вечером во вторник, 3 апреля — пурга обрушилась на краевую столицу очень неожиданно.
В настоящее время горожане активно делятся фотографиями внезапного возвращения зимы. Кто-то сокрушается, что надежды на приход тепла в очередной раз разрушены, а кто-то радуется снегопаду и рассказывает о возвращении новогоднего настроения.
Лев Корешков Зима в апреле к нам вернулась, Засыпав снегом всё вокруг. И сразу все надежды вдруг Внезапно рухнули. Проснулась Тоска последних зимних дней. Как – будто подразнив людей, Весна нам только улыбнулась. И вот, к зиме опять вернувшись, Надеемся – к весне придём. Ведь мы всегда чего – то ждём И верим вечно. Но проснувшись, Мы видим тот – же серый снег. И времени поспешный бег. Надежды скрылись – улыбнувшись. #весна# 03апреля2018#Барнаул22#Барнаул
Комментарии
Походу где-то стоит большой вентилятор,который весь снег сдул со всей страны к нам))
3.04.2018 20:48
Евгений
Евгений, учи географию. Пригодится. Физически не сможет к нам с трех сторон одномоментно снег сдуть.)
Хорошо!