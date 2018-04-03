Следственный комитет Алтайского края организовал проведение доследственной проверки по факту обрушения части потолка в бассейне "Дельфин" в Бийске, говорится на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в Бийске во время тренировки школьников в бассейне с потолка в воду упал кусок конструкции. Обломок прорвал натяжной потолок. Никто из детей не пострадал.
Директор "Дельфина" Юрий Попов заявил, что в тот же день руководство закрыло бассейн для посещений. Об инциденте сообщили властям — чиновники администрации Бийска уже побывали в спортивном учреждении.
"Следователями будут изучены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности посетителей бассейна", — отмечается в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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