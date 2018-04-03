Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий административную ответственность водителей в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ответственность наступает в случае употребления алкоголя, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 грамма и более на литр крови, говорится в документе.
Закон не меняет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем (0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха).
Прежним остается наказание за нетрезвое вождение — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.
Кровь на анализ будут брать, если факт алкогольного опьянения невозможно определить путем забора выдыхаемого воздуха. Например, если водитель находится в бессознательном состоянии.
Закон был принят Госдумой 23 марта и одобрен Советом Федерации 28 марта.
Комментарии