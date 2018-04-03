Депутат "поздравил именинницу" с годовщиной теракта в Петербурге

Глава муниципального образования "Балканский" Савелий Лебедев пришел в гости к женщине, пострадавшей в 2017 году в теракте в метро Санкт-Петербурга, и вручил ей букет цветов, подчеркнув, что "пришел поздравить именинницу". Видео разговора опубликовал в своем Телеграме телеканал "78".
Женщина поправила Савельева, сказав, что речь идет о годовщине.
"Событие, конечно, печальное", — сказала женщина. "Я, конечно, не мог остаться в стороне. У меня тоже бабушка с дедушкой были в концлагере в каком-то, и поэтому я очень серьезно отношусь к этому всему", — ответил ей глава совета депутатов муниципального образования.
В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" Савельев объяснил недоразумение: "В данном случае женщина имеет отношение к этому. Я просто знаю, что у них там недавно праздник был. Я ее пришел поздравить с праздником, и как раз на эту тему мы пообщались дальше. Я не поздравлял ее с годовщиной трагического события".
Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В нем погибли 16 человек, в том числе подорвавший себя смертник.
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