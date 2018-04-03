Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Александр Клюкин прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о непризнании Европейским союзом результатов выборов президента России в Крыму, передает ТАСС.
"Могерини за пять дней до выборов официально заявила, что ЕС не признает выборы в Крыму и Севастополе. На минуточку, в Крыму 92,15% за Путина, в Севастополе — 90,19%. Так оккупированные не голосуют, я хочу обратиться к Могерини", — заявил Клюкин.
Ранее Могерини заявила, что Евросоюз считает незаконным проведение выборов президента России в Крыму и не признает их результатов.
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