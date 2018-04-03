Роспотребнадзор будет публиковать в открытом доступе данные о недобросовестных производителях сыров, чтобы усилить контроль над качеством сырной продукции на прилавках, говорится в сообщении ведомства.
Об этом было заявлено по итогам встречи руководителя ведомства Анны Поповой с правлением Национального союза производителей молока.
"По результатам обсуждения Роспотребнадзором дано поручение своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего в нижнем ценовом сегменте", — говорится в сообщении.
При обнаружении продукции, не соответствующей установленным требованиям, будут приняты административные меры, а после информация о наименованиях конкретных производителей и брендов будет публиковаться в открытом доступе на сайте защиты прав потребителей.
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