Фото: vk.com
Известный фотограф, жительница Республики Алтай Светлана Казина на своей странице "ВКонтакте" опубликовала несколько живописных снимков реки Катунь.
Фотографии сделаны 3 апреля в Чемальском районе. "Кроме скопления шуги поднялся весь донный лёд, и теперь все виды внутриводного льда привели к подпору и подъёму общего уровня воды, из-за чего образовался затор, зажор и взгромоздились торосы из старого льда. Плюс ко всему сегодня вновь пошёл снег, так что когда вся эта масса сдвинется с места и ринет вниз по течению, в Алтайском крае снова будет волна паводка... Эй, там, внизу, держитесь!" — предостерегла Казина жителей соседнего региона.
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