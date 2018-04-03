Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились сделать все возможное для запуска первого энергоблока АЭС "Аккую" к 2023 году, сообщает РИА Новости.
"Перед нами стоит амбициозная задача — осуществить запуск первого энергоблока в 2023 году, приурочив его к 100-летию основания Турецкой Республики", — заявил Путин.
"Мы вместе с моим дорогим другом президентом Реджепом Эрдоганом договорились о том, что будем делать все для того, чтобы выполнить именно эту задачу", — подчеркнул российский президент.
По его словам, совместная слаженная работа российских и турецких специалистов позволит выполнить в срок запуск энергоблока атомной электростанции. Кроме того, реализация проекта станет одним из символов развития отношений РФ и Турции.
АЭС "Аккую" будет построена с четырьмя энергоблоками на водо-водяных реакторах ВВЭР-1200 мощностью 1,2 гигаватта. Они относятся к наиболее совершенным в мире ядерным реакторам поколения 3+ и соответствуют требованиям безопасности, сформулированным после трагедии в японской Фукусиме.
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