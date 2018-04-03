Воспитанники детских домов Курганской области пожаловались на нехватку еды и игрушек, а также на избиения и воровство личных вещей, сообщается на сайте прокуратуры региона.
В рамках проверки сотрудники прокуратуры пообщались с выпускниками местных детдомов, с приемными родителями несовершеннолетних, а также с воспитанниками более двух десятков организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Выяснилось, что в некоторых учреждениях плохо кормят и нет игрушек, а педагоги используют жестокие методы воспитания.
Кроме того, между детьми случаются драки, происходят кражи, а некоторые воспитанники и вовсе курят и выпивают.
"По выявленным нарушениям прокуратурой области в адрес Губернатора Курганской области и начальника УМВД России по Курганской области внесены представления об их устранении. Надзорные мероприятия продолжаются, рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле", — подчеркнули в прокуратуре.
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