Жительница Керчи заказала две шубы, а получила мешок пшена

Жительница Керчи заказала в Сети две шубы, но вместо них ей пришла посылка с пшеном, сообщает телеграм-канал Mash.
"29-летняя Юлия выбрала себе на "Авито" две шубы на сумму 25 тысяч рублей. Девушка договорилась с продавцом, перевела деньги и оставила адрес", — говорится в сообщении.
В посылке девушка обнаружила пшенную крупу. Она написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Правоохранители смогли найти злоумышленницу, которой оказалась 51-летняя жительница Ростовской области. У неё были изъяты банковская карта и банковская документация в качестве вещественных доказательств. Подготавливаются материалы для проведения обыска по месту проживания.
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