Бывший ведущий программы "Суд идет" осужден на 7 лет за мошенничество

Бывший ведущий телепередачи "Суд идет" Владимир Резник приговорен к семи годам колонии за мошенничество, сообщает "Росбалт".
Резник, известный под фамилией Орешников, был арестован осенью 2017 года по подозрению в мошенничестве. Следствие установило, что он представлялся адвокатом и предлагал помощь в решении юридических вопросов.
По данным следствия, Резник получил более четырех с половиной миллионов рублей от некого бизнесмена, которому обещал посодействовать в смягчении приговора, а также неустановленную сумму от сотрудниц московской Трудовой инспекции для "решения" вопросов с судом.
Строгое решение суда объясняется тем, что осужденный уже был фигурантом уголовного дела по подобному обвинению, и обвинение посчитало преступление рецидивом. Во время первого процесса Тверской суд установил поддельность его документов об образовании и лишил адвокатского статуса (после освобождения из колонии в 2013 году мужчина взял фамилию Резник).
Орешников был ведущим программы "Суд идет" на канале "Россия" до 2011 года.
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