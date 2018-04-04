Алтайский госуниверситет с 1 мая увеличивает оклады всем категориям работников. Это делается в рамках исполнения федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", сообщает пресс-служба вуза.
1 мая 2018 года, согласно указу президента России, вступает в силу изменение в федеральный закон от 19 июня 2000 года "О минимальном размере оплаты труда", в соответствии с которым МРОТ устанавливается в сумме 11 163 рубля в месяц.
Руководство АлтГУ подтвердило, что изменение окладов с 1 мая 2018 года коснется всех категорий работников вуза, с суммой затрат на годовой фонд оплаты труда в размере 32,2 млн рублей. При этом изменение окладов профессорско-преподавательского состава с 1 мая 2018 года увеличит годовой фонд оплаты труда ППС на 20,2 млн рублей.
Для решения всех организационных вопросов, связанных со своевременным увеличением окладов сотрудникам АлтГУ, ректор Сергей Землюков 3–4 апреля проведет ряд рабочих встреч в профильных департаментах Министерства образования и науки РФ, где будет добиваться выделения дополнительных средств для вуза.
Напомним, что с 1 января 2018 года уже произведено увеличение окладов сотрудников Алтайского государственного университета до установленного законом МРОТ. Изменения коснулись около 600 человек, с суммой затрат на годовой фонд оплаты труда порядка 11 млн рублей.
Средняя заработная плата ППС в АлтГУ в 2017 году составила 43 тысячи рублей. Это самый высокий уровень среди алтайских вузов, который достигнут прежде всего за счет активного участия преподавателей в публикационной и научной деятельности, а также выполнения эффективных контрактов.
Таким образом, университет дает возможность преподавателям зарабатывать не только за счет выполнения своей учебной нагрузки, но и за счет внесения личного вклада в развитие научной деятельности вуза. Увеличение стимулирующей части зарплаты в том числе позволило АлтГУ попасть в число ведущих вузов страны. Средняя зарплата ППС за январь — февраль 2018 года выросла до 52,7 тыс. рублей и составила 230% к средней по региону (в январе - феврале 2017 года зарплата в АлтГУ составляла 45,8 тыс. рублей).
Комментарии
в остальных вузах алтая это уже сделано, но ни кто не кричит об этом.
на сегодня в АлтГТУ самые низкие оклады ППС, по сравнению с остальными ВУЗами Барнаула