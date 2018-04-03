Обстановка с подтоплениями в результате паводка в Алтайском крае находится на особом контроле, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Помимо сил и средств краевого МЧС в регионе работают группировки Сибирского спасательного центра, Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, Уральского регионального поисково-спасательного отряда.
"Спасатели оказывают адресную помощь гражданам, помогают в восстановлении нормальной жизнедеятельности. Ведется постоянное наблюдение за ситуацией. На территории освободившихся от воды муниципальных образований работают группы по оценке объема финансовых средств, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и нанесенного ущерба", — говорится в сообщении.
Дороги федерального, регионального, межмуниципального значения открыты во всех направлениях для всех видов транспорта.
В Алтайском крае остаются подтопленными 32 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях. Подтоплены по большей части приусадебные участки. Подтопленных социально значимых и объектов жизнеобеспечения нет. Пострадавшие от подтопления находятся только в одном пункте временного размещения, в городе Алейске (6 человек). Всего на территории края готовы в случае необходимости принять граждан 69 ПВР вместимостью более девяти тысяч мест.
"На территории края господствуют минусовые температуры, осадков практически нет. Уровни воды в реках упали, резко снизилась приточность. Впереди — начало теплого периода, а значит, обстановка может осложниться", — отмечают в ведомстве.
Комментарии