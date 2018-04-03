Глава Департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов заявил, что неожиданные решения относительно будущего ЕГЭ, особенно в конце учебного года, могут вызвать стресс у школьников и родителей, передает ТАСС.
Такими словами Емельянов также прокомментировал предложение президента Российской академии наук Александра Сергеева о необходимости отменить ЕГЭ.
"В настоящее время идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны, и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу у родителей и школьников", — подчеркнул чиновник.
Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что для совершенствования процедуры ЕГЭ министерство намерено продолжать следить "за комфортным и объективным проведением экзаменов".
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