Ученые из Томского госуниверситета создали уникальный маскировочный материал, который можно использовать как в медицине, так и в радиофизике, сообщает "Русская планета".
Отмечается, что речь идет о первом в мире метаматериале, созданном на основе кольцевых проводников с применением ближнепольного взаимодействия.
Исследователи уверены, что их технология пригодится в медицине. Кроме того, если покрыть веществом стратегические объекты, они станут неотражающими, благодаря чему можно обеспечить полную маскировку. Сам материал является довольно гибким, благодаря чему ему можно придать разные формы.
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