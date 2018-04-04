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Глава РАН предложил отменой ЕГЭ побороть утечку мозгов из России

, ИА "Амител"
Число покинувших Россию высококвалифицированных специалистов в 2016 году – 44 тысячи

Фото: youtube.com

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал отменить ЕГЭ и "вернуть научную часть" в школы, чтобы повысить престиж профессии ученого, пишет РБК.

"Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц — сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает", — заявил Сергеев на Московском экономическом форуме.

Число покинувших Россию высококвалифицированных специалистов выросло с 20 тыс. в 2013 году до 44 тыс. в 2016 году, заявил ранее главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин.

"Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаны с тем, чтобы эта траектория, эта карьера ученого была привлекательной в стране. У нас престиж ученых очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения", — подчеркнул Сергеев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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