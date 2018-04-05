Прямые туры на Хайнань стали доступны туристам из Барнаула

Продажу туров с прямым беспосадочным перелетом на остров Хайнань (КНР) из Барнаула, а также ряда других региональных центров, анонсировал туроператор "Жемчужная Река" в рамках расширения географии своей работы в 2018 году. Кроме барнаульцев возможность прямым вылетом посетить этот тропический остров получили жители Благовещенска, Кемерово, Новокузнецка, Томска и Читы. Как сообщается, в планах компании — отправить на Хайнань в течение предстоящего летнего сезона более 3 тыс. туристов из каждого города.
Рейсы будут выполняться АО "Авиакомпания Алроса" на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 156 мест. Полетная программа начнет реализовываться уже с 1 мая 2018 года и будет выполняться еженедельно и круглогодично из городов:
- Барнаул — по четвергам с 03.05.2018
- Благовещенск — по пятницам с 04.05.2018
- Кемерово — по вторникам с 01.05.2018
- Новокузнецк — по средам с 02.05.2018
- Томск — по воскресеньям с 06.05.2018
- Чита — по понедельникам с 07.05.2018
Очевидно, что предложение позволит туристам значительно сэкономить не только время перелета, но и финансы.
Расположенный на юге Китая, тропический остров Хайнань находится на одной широте с Гавайями, из-за чего его часто называют "Восточными Гавайями". Климат на острове субэкваториальный: среднегодовая температура воздуха здесь составляет +24°С, воды +26°С. Более трехсот дней в году на Хайнане царит ясная, солнечная погода.
Центральная и южная части острова покрыты густыми лесами, где обитает множество эндемичных видов флоры и фауны, ряд которых взяты под охрану ЮНЕСКО. Уникальная природа этой местности любовно сохраняется в специальных ботанических садах, а под склонами гор в центральной части острова расположились живописные чайные и кофейные плантации. Туристы также смогут посетить природный заповедник макак, аквапарк и парк развлечений, термальные источники. А еще – поучаствовать в зоопарк-сафари, увидеть подводный мир и центр буддизма. Местная кухня весьма разнообразна и основывается на дарах моря.
Чистые воды Южно-Китайского моря, белоснежные пляжи, живописная природа и комфортабельные отели – сегодня Хайнань по праву считается одним из лучших китайских курортов.
Справка: Компания "Жемчужная Река" основана в 1998 году и специализируется на приеме на острове Хайнань гостей из России, стран СНГ и Балтики. За время работы этот туроператор стал крупнейшей принимающей компанией на китайском курорте, которая обслуживает более 20 тысяч гостей в год. Всего же общее количество клиентов "Жемчужной Реки" за годы работы уже превысило миллион человек. В России представительство "Жемчужной Реки" открылось в 2017 году. И на сегодняшний день своих клиентов этой компании доверяют ведущие туроператоры страны. Таких результатов удалось добиться благодаря системе приоритетов в работе — надежность, взаимопонимание и оперативная коммуникация, а также внимание к каждой заявке.
Жемчужная Река (ООО "Геркулес Трэвел")
8800 7777027
http://prtc.travel
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