Среда, 4 Апрель, 04:12

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,54
€ 70,92
404012
-6°
Обь
427см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий Пост-2018Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в КемеровоПаводок-2018
Новости

Выселение многодетной семьи в Мытищах из-за микрозайма заинтересовало СК

, ИА "Амител"
Женщина взяла займ в микрофинансовой организации "Центр займов 365" под залог дома

Фото: russianworldnews.ru

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что после сообщений в СМИ о многодетной семье в подмосковных Мытищах, которую выселяют из дома, возбуждено уголовное дело.

"По результатам проведённой ГСУ СК России по Московской области проверки по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество", — рассказала представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что многодетную семью из города Мытищи выселяют из собственной квартиры. Женщина взяла займ в микрофинансовой организации "Центр займов 365" под залог дома и просрочила платеж. Вскоре на пороге дома появился неизвестный человек, назвавший себя собственником квартиры.

Оказалось, организация после первой же просрочки платежа продала заложенную квартиру по цене почти в три раза ниже рыночной.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

4.04.2018 03:24
Vanadiy2014

Чем меньше извилин в голове, тем больше детей.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
03:47
Неизвестные устроили стрельбу в штаб-квартире YouTube 0
02:23
Выселение многодетной семьи в Мытищах из-за микрозайма заинтересовало СК 1
01:14
Глава РАН предложил отменой ЕГЭ побороть утечку мозгов из России 0
00:09
Сибирские ученые создали уникальный маскировочный материал 0
23:41
Минобрнауки отреагировало на предложение отменить ЕГЭ 0
23:11
МЧС: обстановка с паводком на Алтае может вскоре осложниться 0
23:03
Бывший ведущий программы "Суд идет" осужден на 7 лет за мошенничество 0
22:47
Жительница Керчи заказала две шубы, а получила мешок пшена 0
22:29
Дефицит еды и игрушек обнаружила прокуратура в детдомах Кургана 0
22:15
Путин: Россия сделает все для запуска первого энергоблока АЭС в Турции 0
21:48
Роспотребнадзор создаст черный список производителей плохих сыров 1
21:21
ЦИК прокомментировал непризнание ЕС выборов президента в Крыму 0
21:12
Зима, отпусти: Барнаул под апрельским снегопадом 0
21:06
Депутат "поздравил именинницу" с годовщиной теракта в Петербурге 0
20:51
Узаконено лишение водительских прав за 0,3 грамма спирта на литр крови 0
20:32
Алтайский СК начал проверку по факту обрушения потолка в бийском бассейне 0
20:10
"Соседнего дома не видно": мощный снегопад накрыл Барнаул 3 апреля 4
20:07
Стоп-кадр. Когда понял, что в Барнаул весна не придет 0
19:44
Итоги президентских выборов в РФ отменили на 18 участках 1
19:22
Правоохранители начали выемку документов в кемеровском управлении МЧС 1
19:08
Коротко о главном: "Изумрудная страна", исчезнувшие клубы и проверки в ТЦ
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 апреля
18:53
Глава МВД Украины прокомментировал возбуждение против него дела в РФ 1
18:28
Гражданам России запретят сдавать билеты на поезда 4
18:07
Артистка Мария Аронова устроила скандал на спектакле из-за зарплаты 3
17:50
С кемеровских автобусов исчезли надписи с пожеланием счастья от Тулеева 6
17:34
Подробности пропажи 15-летней девушки из Барнаула сообщили в СКР 2
17:21
Пешеход попал под автомобиль в Барнауле 1
17:14
СКР возбудил уголовное дело против главы МВД Украины 0
17:01
Аман Тулеев получил мандат народного депутата Кузбасса 3
16:51
Губернатор: большинство жителей Алтая должны использовать портал Госуслуг 14
16:40
Лица Победы: приглашаем к участию в проекте о героях Великой Отечественной 1
16:34
Посещаемость барнаульских ТЦ снизилась после пожара в Кемерово 0
16:25
Крупный свинокомплекс появится в Ребрихинском районе на Алтае 0
16:13
Барнаульцев приглашают на бесплатное диагностическое обследование 9
16:07
Декретный отпуск для отцов собираются ввести в Белоруссии 0
15:49
Мир, труд, май: как россияне будут отдыхать на майские праздники 0
15:32
Путин назвал прошедшие выборы самыми чистыми в РФ 23
15:23
Все на дачу: в Барнауле с 21 апреля начинают работу садоводческие маршруты 10
15:14
Прямые выборы мэра отменили в Екатеринбурге 1
15:03
Ушла в школу и не вернулась: в Барнауле пропала девочка-подросток 10
14:50
Барнаулец получил срок за приобретение наркотиков и пьяную езду 0
14:34
ФСБ пресекла попытку передать иностранцам секретные военные карты 6
14:28
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле в канун Пасхи 1
14:15
Потолок начал рушиться в одном из бийских бассейнов 2
14:06
Водитель в Барнауле сбил пешехода и скрылся с места аварии 6
13:53
Роспотребнадзор сообщил о начале сезона активности клещей 1
13:38
Уроженец Томска ответит в суде за мошенничество на 5,7 млн рублей на Алтае 0
13:23
Следователи установили всех причастных к теракту в петербургском метро 0
13:13
Семь человек обратились к медикам после столкновения автобусов в Барнауле 2
13:04
Двухдневный визит Путина в Турцию начнется 3 апреля 11

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.