Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что после сообщений в СМИ о многодетной семье в подмосковных Мытищах, которую выселяют из дома, возбуждено уголовное дело.
"По результатам проведённой ГСУ СК России по Московской области проверки по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество", — рассказала представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что многодетную семью из города Мытищи выселяют из собственной квартиры. Женщина взяла займ в микрофинансовой организации "Центр займов 365" под залог дома и просрочила платеж. Вскоре на пороге дома появился неизвестный человек, назвавший себя собственником квартиры.
Оказалось, организация после первой же просрочки платежа продала заложенную квартиру по цене почти в три раза ниже рыночной.
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Чем меньше извилин в голове, тем больше детей.