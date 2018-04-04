Сотрудники YouTube сообщают в Twitter о стрельбе в штаб-квартире в Калифорнии, пишет "Лента.ру".
По словам одного из сотрудников компании Вадима Лаврусика, он видел, как бегут люди, и слышал выстрелы.
"Забаррикадировался с комнате с коллегами", — написал Лаврусик.
Позже он сообщил, что был эвакуирован и находится в безопасности.
В полиции Сан-Бруно сообщили, что получили более 50 сообщений о стрельбе в районе штаб-квартиры YouTube. Они рекомендовали местным жителям покинуть район. Информации о пострадавших пока нет.
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