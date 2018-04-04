Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет потребителям коммунальных услуг напрямую заключать договор с ресурсоснабжающими организациями, сообщается на портале правовой информации.
Согласно внесенным изменениям в Жилищный кодекс, жители смогут оплачивать ЖКУ без участия управляющей компании. На данный момент управляющие компании выступают в роли посредников по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и РСО.
Ранее министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень сообщил, что отстранение управляющих компаний от сборов платежей за услуги ЖКХ повысит их качество.
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