Депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что в России следует принять закон о соотечественниках, а для безвизового въезда в Россию соотечественников, носителей русского языка за рубежом должен быть разработан "паспорт соотечественника", пишет "Парламентская газета".
Нилов отметил, что такой шаг России может стать ответом на антироссийские выпады, среди которых — поправки в законодательство Латвии, которые запрещают преподавание в школах на русском языке.
"Миллионы соотечественников из Прибалтики, Украины наконец-то без бюрократии, без препонов получат возможность беспрепятственного сообщения с Отечеством. "Паспорт соотечественника" стоит выдавать в том числе и детям, учащимся в русских школах. Также это станет особенно большим подспорьем для граждан тех стран, где запрещено двойное гражданство", — заявил депутат.
Нилов подчеркнул, что "паспорт соотечественника" может быть разработан с использованием опыта по введению "паспорта болельщика", разработанного специально к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России. "Паспорт болельщика" дает право не только безвизового въезда в Россию на период чемпионата мира, но и осуществлять льготный проезд между городами — участниками турнира.
"Думаю, что "паспорт соотечественника" также может включать в себя не только льготу по безвизовому въезду. Это может быть льгота по обучению в России, льготные туристические туры", — уверен депутат.
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