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Причиной стрельбы в офисе YouTube назвали бытовой конфликт

, ИА "Амител"
По предварительным данным, инцидент не связан с терроризмом

Фото: Mash

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, согласно предварительной информации, произошла в результате внутренней ссоры и не связана с терроризмом. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на канал ABC и его источники в правоохранительных органах.

Канал отмечает, что, согласно предварительной информации, стрельба произошла из-за внутренних разногласий. "Инцидент, по предварительным данным, не связан с терроризмом", — цитирует агентство запись на сайте ABC.

Напомним, стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно произошла накануне, 3 апреля. В полиции сообщили, что стрельбу открыл один человек. СМИ сообщали, что стрелком является женщина. Позднее она совершила самоубийство.

По словам представителя больницы Сан-Франциско, в результате произошедшего пострадали три человека. Один из них находится в критическом состоянии.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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