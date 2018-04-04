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Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, согласно предварительной информации, произошла в результате внутренней ссоры и не связана с терроризмом. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на канал ABC и его источники в правоохранительных органах.
Канал отмечает, что, согласно предварительной информации, стрельба произошла из-за внутренних разногласий. "Инцидент, по предварительным данным, не связан с терроризмом", — цитирует агентство запись на сайте ABC.
Напомним, стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно произошла накануне, 3 апреля. В полиции сообщили, что стрельбу открыл один человек. СМИ сообщали, что стрелком является женщина. Позднее она совершила самоубийство.
По словам представителя больницы Сан-Франциско, в результате произошедшего пострадали три человека. Один из них находится в критическом состоянии.
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