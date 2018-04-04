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Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировке свыше 270 страниц и аккаунтов, находившихся под управлением "Агентства интернет-исследований" (Internet Research Agency, IRA). Об этом пишет РИА "Новости".
"Сегодня мы сделали важный шаг в защиту честных выборов по всему миру, заблокировав более 270 страниц и аккаунтов, которые управлялись российской организацией под названием Internet Research Agency (IRA)", — цитирует агентство сообщение на Facebook-странице Цукерберга.
Глава соцсети подчеркнул, что страницы были заблокированы "не из-за контента", а потому что "они контролировались IRA".
Ранее СМИ США обвинили РФ в поддержке Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались IRA из Санкт-Петербурга.
Соцсети, в том числе Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей Соединенных Штатов, ведущими расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".
Цукерберг отметил, что заблокированные аккаунты и страницы "были направлены на людей, живущих в России", а также на "русскоговорящих в соседних странах, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина".
Он уточнил, что на одну из страниц агентства в Facebook были подписаны порядка одного миллиона человек, еще около 500 тысяч подписчиков собрала страница агентства в Instagram.
По словам основателя Facebook, ряд заблокированных страниц принадлежал "российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались IRA".
"Это российское агентство постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы больше не хотим видеть их в Facebook где-либо в мире", — заключил Цукерберг.
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