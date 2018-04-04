Фото: rp-online.de
Не менее 35 человек пострадали при столкновении поездов метро в городе Дуйсбург (ФРГ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Rheinische Post и местную пожарную службу.
По словам собеседника газеты, инцидент закончился "относительно благополучно". Пострадавшие в основном получили легкие травмы из-за падения и отделались синяками. Однако состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.
Уточняется, что ЧП произошло в районе Майдерих в северной части города. На месте ЧП дежурят полицейские и врачи. Данных о том, почему произошло столкновение, пока нет.
Комментарии
Куда смотрит власть? Меркель в отставку. Страна погрязла в корупции