Многие мечтают о своем уютном благоустроенном доме на природе, свежем воздухе, у тихой речки. Это стало доступно — в 10 минутах от центра города появился такой поселок, со всеми благами цивилизации, такими как газопровод, интернет, электросети, водопровод. Пригородный поселок "Усадебный берег" в Фирсово – отличный вариант, чтобы иметь возможность быстро и легко добраться до центра города и в то же время иметь все преимущества проживания в загородном частном доме. Он находится за новым мостом в направлении Правобережного тракта, расположен в черте поселка Фирсово и активно развивается.
Такие участки – отличное место для строительства - безопасные, комфортные, плодородные и удобные для проживания. "Усадебный берег Фирсово" имеет развитую инфраструктуру, дороги, магазины, школы и транспортную доступность. Кроме того, здесь уже проложены сети газопровода, электроэнергии, водопровода, а в перспективе — оптоволоконная сеть интернета.
Проектированием данного поселка занимался один из опытнейших профессионалов, заслуженный архитектор России. Отрицательный уклон берега с водоотводом от реки дал возможность спроектировать поселок непосредственно на берегу водоема. Наверное, это мечта многих — иметь дом на берегу реки с видом на неторопливое течение тихой воды. В итоге системный подход на стадии проектирования дал возможность удобного зонирования территории поселка подъездными путями к каждому участку и выходом всех на прибрежную зону реки Лосихи, к которой обеспечен свободный доступ всем жителям как на территорию зоны отдыха.
В то же время здесь выделены участки по нескольким категориям преимуществ. В первую очередь это элитные участки на береговой линии вдоль реки. Наибольшее количество и выбор участков находятся на второй линии от реки, в шаговой доступности ее набережной, и в то же время в окружении других участков, что дает необходимое чувство безопасности и обжитой территории вокруг своей усадьбы.
Особенно интересны молодым семьям, а также застройщикам и инвесторам участки в проезде Крымский, расположенные в районе уже обжитого поселка "Чистые пруды". Они находятся немного дальше от реки и реализуются по привлекательным ценам. Пожалуй, это самое выгодное предложение по участкам с коммуникациями в пригороде Барнаула. Их отличает расположенность выше поселка "Чистые пруды", что гарантирует отсутствие рисков подтопления — отметки сильнейшего за последние 100 лет паводка 2014 года в Алтайском крае находились далеко от этой территории. Особенностью данного места является не только чистая природа, но и непосредственная близость к давно обжитой территории, здесь уже налажен вывоз мусора, выгодно расположены остановки транспорта и магазины. Также проложены энерго- и газовые сети, водопровод, установлены столбы освещения улиц, есть удобный подъезд с разных сторон. К поселку "Усадебный берег Фирсово" проложена дорога современным методом поверхностного уплотнения "Каменные дороги" с применением отсева и цемента, что делает ее более долговечной и устойчивой. Внутрипоселковые дороги здесь запланированы в 2018 году.
Теперь всем доступна жизнь в окружении природы, чистейший воздух за окном, пение птиц и неторопливое течение реки рядом с домом. В поселке "Усадебный берег Фирсово" рады предложить большой выбор участков. Их средний размер - 10 соток.
- Береговая линия – 120 т.р./сотка
- Вторая линия – 100 т.р./сотка
- Проезд Крымский – 50 т.р./сотка
Хотите размеренную жизнь в красивом и экологически чистом месте пригорода? В ООО "Уютный берег" рады предложить большой выбор участков в ближайшем пригороде Барнаула — селе Фирсово, а также консультации по выбору участка и бесплатную подготовку сделки.
Периодически в выходные дни для всех желающих ощутить радость загородной жизни, по мере комплектования групп, проводятся коллективные выезды на берег реки с целью презентации и подбора участков на месте, где можно проконсультироваться по вопросам приобретения участков и одновременно поучаствовать в пикнике.
ООО "Усадебный берег":
г. Барнаул, ул. Пушкина, 21, офис 307
тел.: 8 (3852) 226-066, 534-834
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Комментарии
Ну мы же помним, что строительство на берегу запрещено? Или делаем вид, что забыли?
Если,Митенька, вовремя отсасывать,то ни какого ущерба реке не будет!
Даша, так речь не про ущерб реке, а о законе. Согласно которому нельзя строить капитальные сооружения в водоохранной зоне. А также нельзя перекрывать доступ к водным объектам... ну, то есть если кто-то додумается поставить забор на берегу- будет жестоко покаран....
хорошое наводнение и поплывут усадьбы по течению,подождите и офис на Пушкина быстро сбежит
А как на счет подтопления, грунтовых вод и паводка?