Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Уровень воды в реке Обь в районе Барнаула поднялся к утру 4 апреля до 436 сантиметров над нулем водомерного столба, сообщает региональный Гидрометцентр.
Напомним, что критическая отметка составляет 540 сантиметров. Таким образом, до достижения этого показателя осталось немногим более метра.
После подъема воды до критической отметки в Барнауле начинает подтапливать микрорайон Затон.
Отметим и то, что в данный момент Обь в районе краевой столицы еще не вскрылась. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.
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И это ещё река не вскрылась...