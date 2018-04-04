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Полиция в Третьяковском районе Алтайского края задержала мужчину, подозреваемого в угоне трактора, сообщили в ГУ МВД по региону.
Как уточняют в ведомстве, в ночное время рабочий одного из сельскохозяйственных предприятий села Первокаменка 1989 года рождения неправомерно завладел трактором МТЗ. Спецтехника находилась в помещении фермы, где молодой мужчина работает скотником.
"На тракторе он приехал в гости к своим знакомым для распития спиртных напитков. После этого мужчина отправился домой спать. Уже днем его сон потревожил участковый уполномоченный полиции, который и задержал подозреваемого. Свою вину мужчина отрицать не стал и сознался в содеянном", — добавляют в полиции.
Ранее селянин уже неоднократно был судим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об угоне.
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