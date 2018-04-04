Фото: penzavzglyad.ru
Мужчина-пешеход 1961 года рождения погиб в Барнауле в результате наезда грузовика КамАЗ — смертельное ДТП произошло в ночь на 4 апреля на проспекте Красноармейском.
По информации городской ГИБДД, трагедия произошла в 00:10 в районе дома №47а.
Согласно предварительным данным, мужчина 1973 года рождения, управляя КамАЗом с полуприцепом, сдавал назад. В этот момент он допустил наезд на пешехода, который находился на парковке.
После этого водитель грузовика также допустил наезд на стоящий автомобиль Cadillac GМТ.
Пешеход был доставлен в горбольницу №1 и скончался от полученных травм в медицинском учреждении. По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
много альтернативноумных, которые на стоянке не смотрят в зеркала, сдают назад
Камазист трезвый был?
4.04.2018 10:42
Filin
Не вся зона просматривается в зеркала. Поэтому и требуется прибегать к помощи второго человека.
Так то ночью темно)
А что пешеход ночью делал на парковке?
4.04.2018 11:53
- гость -
по твоей логике и Кадиллака там тоже быть не должно было, да?