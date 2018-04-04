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Две девушки из Алтайского края вышли в финал конкурса "Мисс Россия – 2018"

, ИА "Амител"
В числе 50 самых красивых россиянок — Анастасия Ильиных и Мирослава Квашнина

Фото: vk.com, missrussia.ru

Две девушки из Алтайского края вошли в топ-50 самых красивых россиянок. 2 апреля стартовало интернет-голосование, оно определит 20 финалисток конкурса "Мисс Россия – 2018".

Анастасия Ильиных и Мирослава Квашнина вышли в финальную часть конкурса. Всего заявки подали около 75 тысяч девушек из всех регионов России. Через кастинг в феврале прошли 300 участниц, позднее из них отобрали 50 лучших. По итогам интернет-голосования на сайте конкурса 10 участниц с наибольшим количеством голосов попадут на финал конкурса "Мисс Россия – 2018" автоматически, а ещё 10 человек выберет жюри.

Имя победительницы назовут 14 апреля.

Теперь коротко об участницах, представляющих Алтайский край.

Анастасия Ильиных, 19 лет. В 2016 году она окончила гимназию № 123 Барнаула. В настоящее время учится на заочном отделении филфака в РУДН и работает в модельном агентстве Grace Models (Москва).

Любимая книга: "Сила момента сейчас";

Любимые фильмы: "Я начало";

Хобби: кулинария;

Интересный факт: мечтает прыгнуть с парашютом.

Мирослава Квашнина, 22 года. Замужем. Судя по ее профилю в соцсетях, девушка в 2017 году окончила АлтГАКИ.

Любимая книга: "Мастер и Маргарита";

Любимый фильм: "Босиком по мостовой";

Хобби: спорт;

Жизненное кредо: живу здесь и сейчас, наслаждаюсь моментом.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

4.04.2018 11:10
- гость -

Если замужем, на мисс уже не катит)

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4.04.2018 11:31
- гость -

Конкурсы красоты надо проводить среди умытых, тогда это честная красота.

0  0
4.04.2018 11:48
Грантштейн

По-моему в ветке про продажу квартиры на Змейке, я уже писал, что у каждого свое понимание прекрасного. Женская красота, несомненно, относится к этому прекрасному)

Наверное, кому то эти девушки нравятся. Что-ж, у каждого своой вкус.
А девушкам скажу, что раз они решили участвовать в конкурсе красоты, по должны быть готовы не только к лестным, но и к негативным оценкам их внешности.

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