Фото: vk.com, missrussia.ru
Две девушки из Алтайского края вошли в топ-50 самых красивых россиянок. 2 апреля стартовало интернет-голосование, оно определит 20 финалисток конкурса "Мисс Россия – 2018".
Анастасия Ильиных и Мирослава Квашнина вышли в финальную часть конкурса. Всего заявки подали около 75 тысяч девушек из всех регионов России. Через кастинг в феврале прошли 300 участниц, позднее из них отобрали 50 лучших. По итогам интернет-голосования на сайте конкурса 10 участниц с наибольшим количеством голосов попадут на финал конкурса "Мисс Россия – 2018" автоматически, а ещё 10 человек выберет жюри.
Имя победительницы назовут 14 апреля.
Теперь коротко об участницах, представляющих Алтайский край.
Анастасия Ильиных, 19 лет. В 2016 году она окончила гимназию № 123 Барнаула. В настоящее время учится на заочном отделении филфака в РУДН и работает в модельном агентстве Grace Models (Москва).
Любимая книга: "Сила момента сейчас";
Любимые фильмы: "Я начало";
Хобби: кулинария;
Интересный факт: мечтает прыгнуть с парашютом.
Мирослава Квашнина, 22 года. Замужем. Судя по ее профилю в соцсетях, девушка в 2017 году окончила АлтГАКИ.
Любимая книга: "Мастер и Маргарита";
Любимый фильм: "Босиком по мостовой";
Хобби: спорт;
Жизненное кредо: живу здесь и сейчас, наслаждаюсь моментом.
Комментарии
Если замужем, на мисс уже не катит)
Конкурсы красоты надо проводить среди умытых, тогда это честная красота.
По-моему в ветке про продажу квартиры на Змейке, я уже писал, что у каждого свое понимание прекрасного. Женская красота, несомненно, относится к этому прекрасному)
Наверное, кому то эти девушки нравятся. Что-ж, у каждого своой вкус.
А девушкам скажу, что раз они решили участвовать в конкурсе красоты, по должны быть готовы не только к лестным, но и к негативным оценкам их внешности.