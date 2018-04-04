Одни забирают щенков и котят из приюта или подбирают на улице. Другие "влюблены" в определенные породы и готовы заплатить за мечту чуть ли не любые деньги. Кто-то же заводит питомцев по принципу "чтобы не как у всех", или же любовь к братьям нашим меньшим совмещает с неплохим заработком. Например, становится заводчиком породистых собак или кошек.
И первых, и вторых, и третьих можно найти на барнаульском сайте объявлений. Смотрите обзор самых дорогих животных, которых продают барнаульцы.
Бамбино-Лонг
Эта порода не самая дорогая из представленных на сайте. "Всего" 25 тыс. рублей. Если собираетесь разводить. Если не собираетесь, то тогда котенок обойдется на 5 тыс. дешевле.
В тексте объявления отмечается, что отец привезен из Москвы и у него очень короткие лапы.
"Продается голубоглазая девочка, 2 месяца, порода Бамбино-Лонг, окрас Сил-Минк, в разведение с отличной родословной. Отец привезен из Москвы (с очень короткими лапами)", — пишет продавец.
Бенгалы редкого окраса
Цена за этих котиков — 20 тыс. рублей.
"Предлагаются бенгальские коты, окрас Линкс, возраст 3 мес.! Как с правом разведения, так и в любимцы! Все подробности, пожалуйста, в ЛС! Доставка по всей России!!!" - отмечается в объявлении.
Котята "мейн-кунята"
Котик мейн-кун обойдется в 30 тыс. рублей. Стоит отметить, что на барнаульском сайте весьма и весьма немало представителей этой породы. Цены разные и начинаются от 8 тыс. рублей.
Есть еще и "очаровательный, обаятельный котик мейн-кун", как отзывается о животном продавец. Очаровательный котик стоит 35 тыс. рублей.
"Аби-красавчики"
Аби-красавчики шоу-класса стоят 32 тыс. рублей.
"Очаровательные Аби-котятки, девочка и мальчик (28.01.2018). Роскошные, грациозные, умные, общительные, активные и очень ласковые!" - написано в объявлении.
Также продавцы отмечают, что котята ждут не дождутся добрых и заботливых хозяев. "Наши котята вырастают хорошими друзьями, легко идут на руки (не все абики так себя ведут). Передаются в новый дом воспитанные, с документами, по договору и с рекомендациями по дальнейшему уходу", — сказано в объявлении. Котята находятся в Барнауле, но продажа возможна в любую точку мира. И кстати, цена в 32 тыс. рублей актуальна, если вы не собираетесь разводить котят. Если думаете заработать на этом денег, тогда котенок будет стоить 45 тыс. рублей.
Вельш-корги пемброк
Щенки данной породы у этих хозяев будут стоить 50 тыс. рублей. Оно и понятно. Только посмотрите, кто их родители.
"Мама: Гавайской розы Аромат Марта (Archibald Koresh Svetskiy Lev, Калашникхоф Нефертити). Папа: Априкод Клауд Бекингем (Дон Периньон из Ксаро-Честная игра, Андвол Стильная Штучка)", — сообщает продавец.
На момент продажи щенки будут иметь щенячью метрику РКФ, клеймо, чип по желанию, прививки по возрасту, договор купли-продажи по желанию. Территориально щенки находятся в Барнауле. Доставка в другие города за счет покупателя. Фото, титулы родителей в презентации, говорится в сообщении.
Питон-альбинос
Для тех, кто не хочет, чтобы его встречал питомец, виляя хвостом. Хотя.... В общем, в Барнауле продают питона-альбиноса за 50 тыс. рублей.
В тексте объявления сказано, что длина питомца – более 3,5 м, вес – более 30 кг.
"Добрая домашняя змея. Не кусается, можно выпускать по дому и гулять, когда тепло на улице", — пишет продавец.
Комментарии
это обычные животинки .. откуда ценник? и.... друзья не продаются!
красивые киски