Фото: vk.com/barneos22
Водителей предупреждают об огромной яме, в которой застрял уже не один автомобиль — дорожная "ловушка" находится недалеко от Новоалтайска.
Фотографии с опасного места опубликованы в сообществе Barnaul 22. "Перед Новоалтайском на развилке очень глубокая яма. Дважды тонули автомобили", — отмечает автор заметки.
Комментаторы под данным постом добавляют, что в этом месте уже неоднократно были замечены эвакуаторы, которые задействовали для буксировки машин, попавших в "ловушку".
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