Сеть книжных магазинов "Читай-город" и сайт Amic приглашают всех желающих принять участие во всероссийском флешмобе "Я советую читать". Он проводится в преддверии ежегодного фестиваля "Библионочь". С 11 по 18 апреля участники флешмоба будут советовать друг другу читать книги и рекомендовать конкретные произведения.
Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо:
- быть подписчиком групп "Читай-город" и Amic в социальной сети "ВКонтакте";
- разместить свое фото с книгой или только одной книги в специальном фотоальбоме на странице Amic;
- написать краткий комментарий к фото о том, почему вы советуете прочитать именно эту книгу, чем она вам понравилась (например, "самая трогательная история любви всех времен и народов");
- добавить хештеги #ясоветуючитать, #Барнаулчитает.
Авторам трех самых ярких и необычных сообщений достанутся подарочные сертификаты в магазины "Читай-город": за 1 место – сертификат номиналом 1000 рублей, за 2 и 3 места – номиналом по 500 рублей.
Принимайте участие во флешмобе "Я советую читать", читайте больше интересных и хороших книг!
Комментарии
флешмоб...заполонили все англицизмами, ну и писали бы - мая ридинг олл. И фото с одной книжкой)))) таки понимаю, что и это уже подвиг