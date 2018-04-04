В ближайшие дни в Алтайском крае ожидается повышение среднесуточных температур. В частности, потепление должно прийти в юго-западную часть региона. Это может привести к резкому подъему уровня воды в реках и нарушить транспортное сообщение между населенными пунктами, пишет официальный сайт правительства региона.
Для того, чтобы оперативно устранять возможные последствия паводка, сотрудники Юго-Восточного дорожно-строительного управления работают в режиме повышенной готовности, отмечают в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства региона.
В распоряжении дорожников около 70 единиц специализированной техники и более четырех тысяч тонн каменных материалов.
Круглосуточно работает диспетчерская служба управления по телефону: 8-963-507-33-71. Напомним, в любое время получить актуальную информацию о состоянии проезда по дорогам региона можно по телефонам:
- дежурный Алтайавтодора: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
- дежурный Управления федеральных автомобильных дорог "Алтай": (3852) 63-14-59;
- дежурный Центра управления в кризисных ситуациях МЧС: (3852) 20-26-10;
- дежурный управления ГИБДД: (3852) 39-35-86.
Также, по данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, на 22 часа 3 апреля остаются подтопленными 311 приусадебных участков и шесть жилых домов в восьми районах: Краснощековском, Быстроистокском, Петропавловском, Советском, Шипуновском, Целинном, Смоленском, Первомайском.
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