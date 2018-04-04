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Полицейские в столице Алтайского края раскрыли кражу из продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Отмечается, что накануне к стражам порядка обратился директор магазина, расположенного в Индустриальном районе города. По словам мужчины, в ходе инвентаризации работники выявили пропажу нескольких бутылок дорогого алкоголя. Сумма причиненного ущерба составила порядка 4 тысяч рублей.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали 25-летнего местного жителя, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый рассказал, что продал похищенное, а деньги потратил на свои нужды.
По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
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