Фото: Mosaica.ru
Во вторник, 3 апреля, в Сети состоялась премьера "Простоквашино. Возвращение", являющегося продолжением советского мультфильма. Первая серия собрала рекордные просмотры, пишет "Российская газета".
За первые два с половиной часа мультфильм посмотрели около полутора миллионов раз. Такие цифры можно было наблюдать в официальных группах "Союзмультфильма" во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". За шесть часов первая серия набрала уже свыше шести миллионов просмотров.
По данным на 19:00, "за приключениями полюбившихся героев в соцсети "ВКонтакте" следили 3 370 000 и 2 770 000 в "Одноклассниках". Создатели мультфильма признали, что не ожидали таких высоких показателей просмотров уже в первые часы после релиза.
К концу дня цифра просмотров перешагнула за 10 миллионов. Также мультфильм вызвал оживленные дискуссии в соцсетях, пишет "РГ", предполагая, что число просмотров будет лишь расти.
Напомним, всего должно быть создано 30 серий нового "Простоквашино". Руководство киностудии активно ведет переговоры с телеканалами на предмет покупки пакета новых сериалов, среди которых "Простоквашино" будет лидером.
Комментарии
да норм
хипстеров амбарных каких то нарисовали...