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Перегруппировку сил и средств произвели спасатели в Алтайском крае ввиду возможного ухудшения паводковой обстановки в регионе, которое ожидается вместе с потеплением.
"После того, как ночные температуры в крае станут положительными, ожидается вскрытие ото льда участков рек: Обь, Чарыш, Алей, Бия и Катунь. В соответствии с прогнозом заблаговременно была произведена перегруппировка сил и средств МЧС России. Спасатели и техника были переброшены в Солтонский, Усть-Пристанский и Бийский районы. Сегодня дополнительные силы направлены в Красногорский район", — сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В спасательном ведомстве подчеркивают, что в данный момент все районы, по которым протекают основные реки Алтайского края и где возможно подтопление населенных пунктов, прикрыты подразделениями МЧС.
Для мониторинга ситуации задействованы вертолеты и беспилотные авиационные системы.
В данный момент на территории региона остаются подтопленными около 300 приусадебных участков и шесть частных жилых домов в 25 населённых пунктах края.
В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
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