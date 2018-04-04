В субботу, 7 апреля, в Барнауле состоится городской семейный фестиваль "Растем вместе". Он пройдет на площадке Эко-ярмарки ВДНХ (Барнаул, ул. Взлётная, 2К).
Организаторы приглашают всех жителей и гостей города.
"Год назад наш фестиваль собрал около 3000 человек. По мнению гостей, получился настоящий праздник! Одним запомнилась развлекательная программа и розыгрыш призов. Другие отметили пользу лекций и консультаций специалистов. В этом году вас как всегда ждёт всё самое-самое о детях и для детей!" - написано на странице организаторов фестиваля.
Гостей мероприятия ждут конкурсы, флешмобы, различные тематические зоны, в том числе и beauty-зона для мам и дочек, где проведут мастер-классы от профессионалов красоты. Для пап и сыновей подготовлена другая площадка – "Тест-драйв твоих возможностей".
Также на фестивале можно будет получить бесплатные консультации от специалистов по детскому здоровью.
Вход свободный.
Фестиваль пройдет 7 апреля с 12:00 до 17:00. Адрес: Эко-ярмарка ВДНХ (Барнаул, ул. Взлётная, 2К).
Комментарии