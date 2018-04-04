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Мошенники в Барнауле решили заработать на фиктивном "забеге младенцев"

, ИА "Амител"
По словам организатора официального мероприятия, запись на забег проводится только на официальном сайте

Фото: M.mr7.ru

Основатель "Забега младенцев" в Барнауле Елена Мерещак предупредила барнаульцев о попытках мошенников заработать на мероприятии.

Она рассказала, что в последние дни в соцсетях проводится рассылка приглашений к участию в "Забеге младенцев" за 1,5 тысячи рублей. "Это мошенники! Мамы! Будьте бдительны", — написала Мерещак.

По словам основателя мероприятия, запись на забег проводится исключительно на сайте "Мамочки22".

Также Мерещак напомнила, что официальный краевой "Забег младенцев" для детей от 0 до 3 лет пройдет 22 апреля с 11:00 до 16:00 в спорткомплексе "Обь" (2 этаж, зал "АлтайБаскет").

Подчеркивается, что участвовать в мероприятии можно лишь по предварительной записи.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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4.04.2018 12:51
- гость -

общество деградирует и деградирует ...

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