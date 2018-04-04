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Чиновники ищут того, кому можно "отдать" 4,5 млрд за барнаульский мусор

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Региональные операторы по обращению с ТКО появятся в 7 зонах Алтайского края, имена победителей должны озвучить до 1 мая

Фото: жкх-по-закону.рф

В конце апреля Минстройтранс Алтайского края назовет победителей двух аукционов на право стать региональным оператором по обращению с ТКО. Речь идет о Барнаульской и Заринской зонах. В первом случае годовое обслуживание может обойтись в 4,583 млрд рублей, во втором — в 287,668 млн рублей.

Статус оператора присваивается на три года. Выбирать конкретную компанию власти будут после того, как закончится период подачи заявок (23 апреля). При этом участник отбора должен соответствовать нескольким требованиям. Самые главные из них — наличие госрегистрации на территории РФ, а также действующая лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности.

К работе оператор должен приступить не позднее 1 января 2019 года, с того момента, как будет утвержден единый тариф на услугу по обращению с ТКО на территории соответствующей зоны.

Максимальная стоимость для Заринской зоны оценивается в 287,668 млн рублей, для Барнаульской — 4,583 млрд рублей. Размер обеспечения заявки в каждом случае составляет 1 млн рублей. Однако заметим, что предложенная цена (играть придется на понижение) составляет лишь 20% от итогового успеха. Остальные 80% куда более значимые индикаторы.

Среди них — надежность (количество допустимых нарушений графика вывоза твердых коммунальных отходов из мест накопления в год), оперативность (срок рассмотрения обращений потребителей), открытость (наличие сайта с возможностью обмена информацией с потребителями услуги посредством электронной почты), исполнительность (срок возмещения убытков потребителям услуги при несоблюдении региональным оператором обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и соглашением), мощность (возможность осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и (или) захоронению ТКО в объеме не менее 10% от годового объема в зоне деятельности регионального оператора), квалифицированность (наличие заключивших с участником конкурсного отбора трудовые договоры работников, имеющих стаж работы в сфере обращения с отходами не менее 3 лет), обеспеченность (владение объектами по обработке, обезвреживанию и (или) захоронению твердых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора.

В Барнаульскую зону кроме краевого центра входят: Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Первомайский, Павловский, Калманский, Тальменский, Косихинский, Ребрихинский и Троицкий районы.

Между тем в Барнаульской зоне предполагается строительство мусороперерабатывающего комплекса мощностью 450 тыс. т/год в краевом центре, двух мусоросортировочных линий (30 тыс. т/год) в селах Павловск и Троицкое, мусоросортировочной линии (50 тыс. т/год) в селе Зудилово, четырех мусороперегрузочных станций (1,0-5,3 тыс. т/год) в селах  Калманка, Косиха, Ребриха, Тальменка, 234 площадок временного хранения с контейнерным или бункерным накоплением отходов, полигона ТКО в районе Зудилово. А также планируется провести рекультивацию 174 мест размещения отходов, не соответствующих природоохранному законодательству.

Заринская зона, помимо самого города, включает в себя Залесовский, Заринский, Кытмановский и Тогульский районы.

В целом же в Алтайском крае необходимо избрать семь регоператоров ТКО. Кстати, теоретически все 7 зон в крае может закрыть один и тот же оператор. В его обязанности будет входить сбор, транспортировка, сортировка, утилизация, обезвреживание, захоронение отходов.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

4.04.2018 12:30
- гость -

Эти деньги получат честные и достойные люди!

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4.04.2018 12:44
Владислава

Когда уже построят завод по переработке и введут раздельный сбор мусора?

0  0
4.04.2018 12:51
- гость -

5.5 долга, и тут если найдут ещё будут 4.5 должны.

0  0
4.04.2018 12:55
- гость -

Про завод нужно не спрашивать а требовать, ведь ЭТИМ выгодно завод не строить. И требовать надо на выборах, а не после...

0  0
4.04.2018 13:07
Vanadiy2014

Владислава, что б ввести раздельный сбор мусора, необходимо, что б результаты этого разделения сразу с точек сортировки шли на заводы. Но их почти что нет, какая ещё промышленность?! И, во-вторых, наладить одну только логистику этого дела задача не тривиальная. Если с цветметом всё ок, то с остальными материалами это практически нереально. Ни одно предприятие не захочет принимать даже уже отсортированное сырьё. Если производит фирма пластиковые вёдра, то оно предпочтёт стабильные поставки пластиковой крошки определённых свойств, чем вонючие пакеты и полторашки.

0  0
4.04.2018 13:19
- гость -

И требовать надо на выборах, а не после...
------------

В нашей стране с помощью выборов и голосований никогда и ничего не решалось. Вспоминайте сколько лет совок загнивал и курс не меняли пока не полыхнуло. Пока народ не выйдет и не потребует в грубой форме - ничего не поменяется.

0  0
4.04.2018 13:32
- гость -


4.04.2018 13:19
- гость -


Сиделец пятой точкой на диване, хватит к народу примазываться. Все бы за вас кто-то делал, а вы бы потом результатами их труда пользовались.

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