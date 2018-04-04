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Полиция американского города Сан-Бруно (штат Калифорния) установила личность женщины, которая во вторник, 3 апреля, открыла стрельбу в штаб-квартире компании YouTube. Стрелком оказалась Насим Агдам, пишет Znak со ссылкой на CNN.
Подчеркивается, что нападавшая была одета в черную одежду с платком на голове. Она не имела отношения к компании. Предположительно, она жила в городе Риверсайд и в Сан-Диего. По данным телекомпании NBC, Агдам было 39 лет. Ранее отмечалось, что женщина, которая открыла стрельбу из пистолета, мертва. Поступила информация, что она совершила суицид.
Представители больницы Сан-Франциско рассказали, что ранения в результате нападения на штаб-квартиру YouTube получили три человека: 36-летний мужчина, чье состояние оценивается как критическое, 32-летняя женщина (состояние средней тяжести) и 27-летняя женщина (получила несерьезные травмы).
СМИ со ссылкой на полицейских пишут, что, согласно предварительной информации, инцидент произошел из-за ссоры и не является терактом. В частности, указывалось, что в ходе атаки женщина ранила своего бойфренда.
Пресс-секретарь российского посольства в Вашингтоне Николай Лахонин сообщил, что в соответствии с установленной процедурой диппредставительство запросило у Госдепа США информацию о том, пострадали ли в результате стрельбы граждане РФ.
Комментарии
Насим Агдам - ну кто бы сомневался.