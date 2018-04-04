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Независимые нефтетрейдеры заявили о "неконтролируемом" росте цен на бензин и дизельное топливо и обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с жалобой.
Как сообщает "Коммерсант", к главе правительства обратился НП "Совет по товарным рынкам", который защищает интересы независимых нефтетрейдеров. В письме содержится информация о росте цен на горючее на оптовом рынке.
В качестве причин скачка оптовых цен на топливо называются налоговый маневр, а также рост акцизов и цен на нефть.
Руководитель "Совета по товарным рынкам" Илья Мороз выразил уверенность в том, что проблема роста цен на ГСМ "носит системный характер". По его словам, это может привести к исчезновению независимых сетей.
В обзоре "Аналитики товарных рынков", в свою очередь, говорится, что в связи со скачком оптовых цен прибыль АЗС от реализации закупаемого на бирже бензина устремилась к нулю, а в ряде регионов продажа биржевых объемов бензина даже стала убыточной.
В этом контексте прогнозируется, что в самое ближайшее время розничная цена бензина может вырасти в диапазоне 20-50 копеек.
Комментарии
По его словам, это может привести к исчезновению независимых сетей.
ну дык не только лишь все не вписались в рынок...
уже +15 на ГПН
За что голосовали, то и получайте.
Те кто за вождя голосовал этих связей не видят - они думают, что вождь не в теме...
Все понеслась душа в рай, выборы прошли теперь можно....