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Осужденный бывший министр экономики России Алексей Улюкаев, который содержится в СИЗО "Матросская тишина", пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы на отказ Мосгорсуда в свидании с женой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на члена ОНК Александра Ионова.
"Члены ОНК посетили в СИЗО бывшего министра экономики Алексея Улюкаева, у него была только одна жалоба — он сказал, что Мосгорсуд отказал ему в свидании с женой", — цитирует агентство слова члена ОНК. По его словам, суд засчитал свидание с двумя лицами в минувшем месяце за два свидания. Улюкаева это возмутило, поскольку, как он отметил, к нему пришли на свидание два человека одновременно, в рамках одного свидания.
Других жалоб на условия содержания бывший министр не высказал.
Агентство пишет, что 12 апреля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор Улюкаеву.
Замоскворецкий суд столицы РФ 15 декабря 2017 года приговорил Улюкаева, которого признали виновным в получении взятки в размере 2 миллионов долларов, к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей.
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