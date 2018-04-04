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Начальник кемеровского управления МЧС РФ Александр Мамонтов опроверг информацию об обысках в его доме. Об этом ранее написали СМИ, сообщает ТАСС.
"Ничего не проходит, не подтверждаю", — заявил Мамонтов в ответ на вопрос о проведении следственных действий в его доме.
Ранее СМИ сообщили, что в доме главы кемеровского МЧС проводится обыск, который связан в том числе с расследованием уголовного дела, возбужденного после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в областной столице.
Источник в региональном главке МЧС рассказал агентству, что Мамонтов находится на рабочем месте.
Подчеркивается, что Мамонтов возглавляет ГУ МЧС РФ по Кемеровской области с 2013 года.
Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, включая 41 ребенка.
Комментарии
Силовики начали проводить обыск в частном доме руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Проводятся следственные действия в дома Мамонтова, связанные, в том числе, и с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"», — отметил собеседник агентства.
Обыски также прошли в кемеровском управлении МЧС, передает РБК.
Что-то подсказывает мне, что можно даже денежную ставку сделать на то, что обыски действительно ведутся. И более того, они дадут результаты.
И чего же они там найдут????