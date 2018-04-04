Фото: Станислав Трушкин/vk.com/grelkafest
Читатели портала Amic.ru смогут увидеть 7 и 14 апреля фееричные заезды участников фестиваля GrelkaFest, который пройдет в Шерегеше с 6 по 15 апреля — транслировать эти события будет Макрорегион Западная Сибирь компании ТТК.
Любителей сноубордов и горных лыж ждут два ярких уикенда в Шерегеше, когда все горнолыжные и сноубордические удовольствия собираются в одном месте.
"Солнце — как в Таиланде, снег — как в Австрии, тусовка — как на Ибице!" - таков девиз мероприятия.
В 12:00 7 апреля в рамках GrelkaFest состоится спуск участников мероприятия в карнавальных костюмах, а в полдень 14 апреля — заезд в купальниках!
Читатели нашего портала смогут увидеть оба заезда в режиме реального времени благодаря Макрорегиону Западная Сибирь компании ТТК, транслирующей оба события. Не пропустите!
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