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Барнаульские полицейские разыскивают мошенницу, которая под предлогом продажи меда ограбила 88-летнего горожанина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По словам потерпевшего, у него из квартиры был похищен кошелек с деньгами. Сумма причиненного ущерба составила 7,5 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что днем ранее в квартиру пожилого мужчины постучалась незнакомка. Пенсионер открыл дверь, и мошенница предложила купить у нее мед. Мужчина согласился на покупку и впустил женщину в жилище. Затем злоумышленница попросила принести пустую банку, чтобы перелить мед. Пенсионер ушел на кухню, а мошенница в этот момент похитила кошелек и быстро ушла.
По факту кражи стражи порядка возбудили уголовное дело. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.
Сейчас полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление подозреваемой.
Ее приметы: женщина славянской внешности, возраст около 25-30 лет, рост порядка 160 сантиметров. Она среднего телосложения. Мошенница была одета в светлую куртку выше колен без капюшона, в белую вязаную шапку и брюки.
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