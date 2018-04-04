Фото: finansytut.ru
Реальный размер пенсий в России в январе-феврале 2018 года вырос на 3% в годовом выражении без учета единовременной выплаты 2017 года. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на доклад Росстата.
Подчеркивается, что с учетом прошлогодней единовременной выплаты реальные пенсии россиян в январе-феврале снизились на 14%.
При этом средний размер назначенных пенсий в этот период текущего года составил 13 тысяч 320 рублей.
Агентство уточняет, что пенсии по старости в РФ с 1 января этого года были проиндексированы на 3,7%, что превысило фактическую прошлогоднюю инфляцию в 2,5%.
Комментарии
вот врут и не краснеют, как говорили раньше, чтоб им так жить
Быть этого не может - номинально выросли, но реально то на эту пенсию можно товаров приобрести меньше, ведь инфляция и рост цен уже давно эту надбавку нивелировали!