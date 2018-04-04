Портал Amic.ru побил очередной рекорд по посещаемости — по итогам марта текущего года количество читателей нашего сайта превысило 1,5 миллиона человек.
По данным liveinternet.ru (данные статистики открыты — прим. редакции), в марте 2018 года нас посетили 1 538 605 человек.
В среднем на страницы портала в прошлом месяце ежедневно заходило более 65 тысяч читателей.
Согласно данным Яндекс.Метрики, в марте 2018 года портал Amic.ru посетило 1,65 миллиона пользователей интернета.
Редакция ИА "Амител" благодарит читателей за доверие, интерес, добрые слова и конструктивную критику. И мы постараемся, чтобы наш любимый Amic.ru стал еще интереснее, полезнее и привлекательнее для вас.
Комментарии
Три раза зашел -вышел = три читателя.
Молодцы!!!!
Если с разных IP-адресов, то да
вроде не первое апреля