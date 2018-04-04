Фото: Vd-tv.ru
Руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец назвала имена знаменитостей, которые будут чтецами. Об этом пишет РИА "Новости".
Отмечается, что в городе-победителе диктовать текст будет автор Гузель Яхина. В других городах-финалистах пообещали участие медийных персон.
Так, телеведущий Михаил Шац прочтет текст "Тотального диктанта" в Красноярске, поэтесса Ирина Астахова — в Иркутске, участник шоу "Студия Союз" на ТНТ Виктор Щетков — в Тюмени, актер Виктор Сухоруков — в Таллине.
Напомним, "Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. В этом году она пройдет 14 апреля. Текст диктанта войдет в новый роман Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.
Главной площадкой "Тотального диктанта – 2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
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