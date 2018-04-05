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Семинар по ВЭД состоится в Бийске

, ИА "Амител"
Бесплатный семинар состоится 12 апреля 2018 года. Эксперты внешнеторговой деятельности расскажут о важных аспектах ведения ВЭД

12 апреля в Бийске состоится семинар Банка "Левобережный" для участников внешнеэкономической деятельности на тему "Изменение структуры расчетов на фоне санкционной политики. Правовое регулирование внешнеторговых сделок".

Эксперты сферы внешнеторговой деятельности расскажут представителям бизнеса о важных правовых аспектах ведения ВЭД, а также об особенностях изменения структуры расчетов, которые нужно учитывать предприятиям. Также в рамках семинара будет представлена информация о программе льготного кредитования бизнеса, презентованы возможности и инструменты личного кабинета для участников ВЭД. 

В программе семинара запланированы следующие темы:

  • "Правовое регулирование внешнеторговых сделок", патентный поверенный РФ, к.ю.н., руководитель практики по интеллектуальной собственности юридической компании "Гребнева и партнеры" Анна Войцехович;
  • "Изменение структуры расчетов на фоне санкционной политики в отношении РФ", начальник отдела корсчетов и документарных операций Банка "Левобережный" Анна Паникаровская;
  • "Личный кабинет участника ВЭД", начальник валютного управления Банка "Левобережный" Денис Комогорцев;
  • "Программа льготного кредитования 6,5%", начальник операционного офиса "Бийский" Банка "Левобережный" Лариса Бердникова. 

Семинар пройдет 12 апреля с 12:00 до 14:00
по адресу: г. Бийск, ул. Героя Советского Союза Спекова, 16
Участие бесплатное
Требуется предварительная регистрация
Подать заявку на участие можно на сайте банка
Подробную информацию уточняйте по телефону 8-800-3333-555 (вн. 8006, 8016).

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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