Фото: vk.com/barneos22
Легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение в центре Барнаула днем в среду, 4 апреля.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария Ленина — Гоголя. Пострадал автомобиль и ограждение", — отметил автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Проводится проверка.
Комментарии
Де бил)
летел хорошо.
торможения почти не было - бумс.
И мужик пересаживается в другой автомобиль и уезжает, все бросив на месте
124 мерс крепкое авто, но столб все равно крепче
И куда он поехал и зачем?
1 или бухой был, решил смыться
2 или угнал и тож смылся